القاهرة - أخبار مصر

تسلمت النجمة هند صبري، بالعاصمة الأمريكية واشنطن التكريم الرسمي، بعد فوزها بجائزة “ميديا أوورد” من المؤسسة الأمريكية الدولية للإعلام المعروفة اختصارًا بـ”aam”، وسلّم الجائزة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية السابقة باولا دوبريانسكى Paula Dobriansky، وكانت المفاجأة إهداء هند التكريم للفنانة المعتزلة شادية التي تصارع المرض حاليًّا.

هند توقفت أمام مسيرة عطاء الفنانة المعتزلة شادية، وقالت إنها تهديها جائزتها، واصفة إياها بالأسطورة العربية، مؤكدة أنها ألهمتها الكثير خلال مشوارها الفني، متمنية لها الشفاء العاجل، كما تحدثت في الحفل عن أهمية الاختلاف وتقبّل الآخر، مضيفة: “يجب علينا أن نحترم هذا ونقدّره، بدلًا من محاربة أي مختلف عنا”.

الجائزة تسلمتها هند، خلال حفل عشاء بمقر الأكاديمية، في قاعة “Andrew W. Mellon Auditorium” بحضور عدد كبير من النجوم الأمريكيين والعرب، منهم: السفير التونسي بأمريكا فيصل جويعة وحرمه، والسفير المصري بواشنطن ياسر رضا وحرمه، والمخرج العالمي الأمريكي جاك بيندر، مخرج مسلسل “لعبة العروش”، والمخرج المسرحي الأمريكي سايمون إيفانز، والنجم الأمريكي جيف فاهي، بطل فيلم “lost” وجيف جولدبرج مدير أعمال عدد من نجوم هوليود، والخبير الإعلامي اللبناني إيلي خوري، والنجمة الأردنية صبا مبارك، والمخرج والكاتب الأمريكي دافيد زوكر.