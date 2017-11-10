حلب - أ ش أ

أعلن الجيش السوري أن وحداته بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرت على قرية الراشدية بريف حلب الجنوبي الشرقي في إطار عملياتها العسكرية على تجمعات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في المنطقة الممتدة بين ريف حلب الجنوبي الشرقي وريف حماة الشمالي الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر ميدانية أن وحدات من الجيش واصلت عمليتها العسكرية لاستئصال ما تبقى من فلول إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف حلب الجنوبي الشرقي واستعادت خلالها السيطرة على قرية الراشدية بعد تكبيد إرهابيي التنظيم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الهندسة تعمل على تمشيط القرية لتفكيك ورفع المفخخات والألغام التي زرعها إرهابيو التنظيم الإرهابي لإعاقة تقدم الجيش الذي يتابع عملياته في المنطقة لتطهيرها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إليها، فيما وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أحكمت سيطرتها على قرية بليل بريف حماة الشمالي الشرقي.

وقالت الوكالة السورية أن الجيش السوري بدأ منذ الـ 25 الشهر الماضي عملية عسكرية واسعة بالتعاون مع القوات الرديفة لاستئصال الإرهاب من الخاصرة الشمالية الشرقية لريف حماة الشمالي وإعادة الحياة والأمان للقرى التابعة لناحية الرهجان من جهة ومن جهة أخرى تأمين طريق حماة حلب الشريان الحيوي ومنع اختراقات المجموعات الإرهابية المتكررة عليه حيث أمن خلالها طريق أثريا – خناصر بعمق 15 كم وحرر العديد من القرى والتجمعات السكنية من إرهابيي جبهة النصرة بريف حماة الشمالي الشرقي وريف حلب الجنوبي الشرقي.