صحافة عربية: السعودية: دعم إيران للإرهاب عبر الحوثي يهدد أمن العالم
أخبار مصر - الجمعة 10 نوفمبر
* السعودية: دعم إيران للإرهاب عبر الحوثي يهدد أمن العالم.
* الأمم المتحدة تحذر من كارثة كاملة بالغوطة الشرقية.
* البنتاجون يرفع ميزانية الحرب ضد الإرهاب في أفريقيا.
* سلطان بن سحيم: سنة كاملة لن تكفينا لحصر فساد قطر.
* “حماس” ترفض استئناف التنسيق الأمني مع “إسرائيل”.
الإتحاد الإماراتية
* السعودية: دعم إيران للإرهاب عبر الحوثي يهدد أمن العالم.
* هزيمة “داعش” في آخر مدينة يسيطر عليها بسوريا.
* الأمم المتحدة تحذر من كارثة كاملة بالغوطة الشرقية.
* سياسيون يكشفون لـ”الإتحاد”: دعم الدوحة للإرهابيين في سوريا حوَّل التظاهرات إلى حرب أهلية.
* محمد بن زايد: علاقات الإمارات وفرنسا قوية وتاريخية.
* السعودية والكويت تدعوان رعاياهما إلى مغادرة لبنان.
* عملية عسكرية تركية إيرانية في “قنديل” شمال العراق.
* ماكين: إيران تقوض استقرار العراق.
* 2017 “الأقسى والأعنف” ضد أطفال العراق.
* الشارع العراقي يعارض فتح سفارة قطرية في بغداد.
* خبراء في القاهرة لـ”الإتحاد”: قرار الدوحة بتوجيه من طهران والنوايا غير بريئة.
* القطريون يصرخون من شح قطع غيار السيارات.
* إيران تستخرج 94 مليار متر مكعب من الغاز من حقل مع قطر.
* مخاطر الفوضى والشغب والإرهاب تهدد مونديال 2022 في قطر.
* النائب العام السعودي: 100 مليار دولار حجم عمليات الفساد.
* الأردن: محاكمة وشيكة لخلية إرهابية خططت لاستهداف مواقع أمنية وسياحية.
* الفلسطينيون يحيون الذكرى 13 لرحيل عرفات.
* تونس: اعتقال إرهابي وشخص حاول دهس دورية أمنية.
* تركيا تعتقل 165 متهمًا بالانتماء لـ”داعش”.
* موسكو: لا موعد للقاء بوتين وترامب.
* ترامب يدعو الصين للتحرك لتسوية أزمة كوريا الشمالية.
الشرق الأوسط
* خلاف بريطاني ـ روسي بشأن سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
* الفلسطينيون يتهمون إسرائيل مجددًا بـ”اغتيال” عرفات… والتحقيق “بلا أدلة”.
* غارات التحالف تطيح قياديًا حوثيًا و15 عنصرًا إنقلابيًا في خوخة الحديدة.
* وزير يمني: إنتهاكات الإنقلابيين ضد الصحافيين جسيمة.
* المعلمي: إغلاق الموانئ اليمنية فترته قصيرة… وسفن الغذاء لن تتأثر.
* التحقيق مع نتنياهو في 3 قضايا فساد.
* أربيل تحذر من “مشكلات” بسبب تخفيض عائدات النفط.
* “التعاون الإسلامي” تعتبر استهداف الرياض “إنتهاكًا صارخًا”.
* الرئيس المصري: حريصون على التكامل مع السعودية في “نيوم”.
* ليبيا: مجلس النواب يحمّل السراج فشل توحيد المؤسسات وانتشار الميليشيات.
* تونس: تحركات لتشكيل ائتلاف ثلاثي حاكم.
* المغرب: السجن 20 عامًا لناشطين في احتجاجات الحسيمة.
* بوتين: واشنطن اختلقت فضيحة المنشطات للتأثير على الإنتخابات الروسية.
* جولة من محادثات “بريكست” وسط إضطرابات في حكومة ماي.
* ماكرون يسعى لتعزيز الدور الفرنسي في الخليج.
* ماكرون يلمح إلى فرض عقوبات على إيران بسبب صواريخها الباليستية.
* دول “الناتو” تبحث تعزيز وجودها في أفغانستان.
* البنتاجون يرفع ميزانية الحرب ضد الإرهاب في أفريقيا.
* الكونجرس يدعو إلى إدراج كوريا الشمالية على لائحة “داعمي الإرهاب”.
الخليج الإماراتية
* الإرياني: إيران تسيطر على قرار الحوثي وتعرقل السلام.
* إجراءات سعودية مرتقبة ردًا على إرهاب الحوثيين المدعوم إيرانيًا”.
* “الشرعية” تأسر قياديًا حوثيًا وتتقدم في “نهم” باتجاه صنعاء.
* مصرع 19 من عناصر الميليشيا وخسائر كبيرة للإنقلابيين على جبهة الجوف.
* ميليشيات الحوثيين تختطف 20 طفلًا في محافظة شبوة.
* سلطان بن سحيم: سنة كاملة لن تكفينا لحصر فساد قطر.
* قطر تستعين بـ”حزب الله” لحماية تميم.
* تأسيس لجنة دولية لملاحقة قطر قضائيًا بشأن إنتهاكها للعمالة.
* إحباط محاولة تسلل للإرهابيين من الحدود السورية إلى العراق.
* “المركزي العراقي” يلاحق البنوك الخاصة في كردستان.
* “حماس” ترفض استئناف التنسيق الأمني مع “إسرائيل”.
* المصالحة الفلسطينية تدفع الأسعار في غزة للهبوط.
* الأردن يستضيف إجتماعًا للتحالف الدولي ضد “داعش”.
* “الجنائية الدولية” تطالب الجيش الليبي بتسليم الورفلي.
* الجزائر وموريتانيا تتفقان على فتح معابر حدودية.
* مئات الروهينجا يفرون إلى بنجلاديش ودعوات للضغط على ميانمار.
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