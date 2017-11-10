أخبار مصر - الجمعة 10 نوفمبر

* السعودية: دعم إيران للإرهاب عبر الحوثي يهدد أمن العالم.

* الأمم المتحدة تحذر من كارثة كاملة بالغوطة الشرقية.

* البنتاجون يرفع ميزانية الحرب ضد الإرهاب في أفريقيا.

* سلطان بن سحيم: سنة كاملة لن تكفينا لحصر فساد قطر.

* “حماس” ترفض استئناف التنسيق الأمني مع “إسرائيل”.

الإتحاد الإماراتية

* السعودية: دعم إيران للإرهاب عبر الحوثي يهدد أمن العالم.

* هزيمة “داعش” في آخر مدينة يسيطر عليها بسوريا.

* الأمم المتحدة تحذر من كارثة كاملة بالغوطة الشرقية.

* سياسيون يكشفون لـ”الإتحاد”: دعم الدوحة للإرهابيين في سوريا حوَّل التظاهرات إلى حرب أهلية.

* محمد بن زايد: علاقات الإمارات وفرنسا قوية وتاريخية.

* السعودية والكويت تدعوان رعاياهما إلى مغادرة لبنان.

* عملية عسكرية تركية إيرانية في “قنديل” شمال العراق.

* ماكين: إيران تقوض استقرار العراق.

* 2017 “الأقسى والأعنف” ضد أطفال العراق.

* الشارع العراقي يعارض فتح سفارة قطرية في بغداد.

* خبراء في القاهرة لـ”الإتحاد”: قرار الدوحة بتوجيه من طهران والنوايا غير بريئة.

* القطريون يصرخون من شح قطع غيار السيارات.

* إيران تستخرج 94 مليار متر مكعب من الغاز من حقل مع قطر.

* مخاطر الفوضى والشغب والإرهاب تهدد مونديال 2022 في قطر.

* النائب العام السعودي: 100 مليار دولار حجم عمليات الفساد.

* الأردن: محاكمة وشيكة لخلية إرهابية خططت لاستهداف مواقع أمنية وسياحية.

* الفلسطينيون يحيون الذكرى 13 لرحيل عرفات.

* تونس: اعتقال إرهابي وشخص حاول دهس دورية أمنية.

* تركيا تعتقل 165 متهمًا بالانتماء لـ”داعش”.

* موسكو: لا موعد للقاء بوتين وترامب.

* ترامب يدعو الصين للتحرك لتسوية أزمة كوريا الشمالية.

الشرق الأوسط

* خلاف بريطاني ـ روسي بشأن سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

* الفلسطينيون يتهمون إسرائيل مجددًا بـ”اغتيال” عرفات… والتحقيق “بلا أدلة”.

* غارات التحالف تطيح قياديًا حوثيًا و15 عنصرًا إنقلابيًا في خوخة الحديدة.

* وزير يمني: إنتهاكات الإنقلابيين ضد الصحافيين جسيمة.

* المعلمي: إغلاق الموانئ اليمنية فترته قصيرة… وسفن الغذاء لن تتأثر.

* التحقيق مع نتنياهو في 3 قضايا فساد.

* أربيل تحذر من “مشكلات” بسبب تخفيض عائدات النفط.

* “التعاون الإسلامي” تعتبر استهداف الرياض “إنتهاكًا صارخًا”.

* الرئيس المصري: حريصون على التكامل مع السعودية في “نيوم”.

* ليبيا: مجلس النواب يحمّل السراج فشل توحيد المؤسسات وانتشار الميليشيات.

* تونس: تحركات لتشكيل ائتلاف ثلاثي حاكم.

* المغرب: السجن 20 عامًا لناشطين في احتجاجات الحسيمة.

* بوتين: واشنطن اختلقت فضيحة المنشطات للتأثير على الإنتخابات الروسية.

* جولة من محادثات “بريكست” وسط إضطرابات في حكومة ماي.

* ماكرون يسعى لتعزيز الدور الفرنسي في الخليج.

* ماكرون يلمح إلى فرض عقوبات على إيران بسبب صواريخها الباليستية.

* دول “الناتو” تبحث تعزيز وجودها في أفغانستان.

* البنتاجون يرفع ميزانية الحرب ضد الإرهاب في أفريقيا.

* الكونجرس يدعو إلى إدراج كوريا الشمالية على لائحة “داعمي الإرهاب”.

الخليج الإماراتية

* الإرياني: إيران تسيطر على قرار الحوثي وتعرقل السلام.

* إجراءات سعودية مرتقبة ردًا على إرهاب الحوثيين المدعوم إيرانيًا”.

* “الشرعية” تأسر قياديًا حوثيًا وتتقدم في “نهم” باتجاه صنعاء.

* مصرع 19 من عناصر الميليشيا وخسائر كبيرة للإنقلابيين على جبهة الجوف.

* ميليشيات الحوثيين تختطف 20 طفلًا في محافظة شبوة.

* سلطان بن سحيم: سنة كاملة لن تكفينا لحصر فساد قطر.

* قطر تستعين بـ”حزب الله” لحماية تميم.

* تأسيس لجنة دولية لملاحقة قطر قضائيًا بشأن إنتهاكها للعمالة.

* إحباط محاولة تسلل للإرهابيين من الحدود السورية إلى العراق.

* “المركزي العراقي” يلاحق البنوك الخاصة في كردستان.

* “حماس” ترفض استئناف التنسيق الأمني مع “إسرائيل”.

* المصالحة الفلسطينية تدفع الأسعار في غزة للهبوط.

* الأردن يستضيف إجتماعًا للتحالف الدولي ضد “داعش”.

* “الجنائية الدولية” تطالب الجيش الليبي بتسليم الورفلي.

* الجزائر وموريتانيا تتفقان على فتح معابر حدودية.

* مئات الروهينجا يفرون إلى بنجلاديش ودعوات للضغط على ميانمار.