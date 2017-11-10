زغرب - رويترز

اقتربت كرواتيا من التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا بعد فوزها الساحق 4-1 على ضيفتها اليونان يوم الخميس في ذهاب الملحق الأوروبي.

وبهذه النتيجة أصبحت مهمة اليونان صعبة للغاية لتعديل الفارق في مباراة العودة في أثينا يوم الأحد المقبل لو أرادت بلوغ النهائيات للمرة الثالثة على التوالي.

وكان زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا، الذي قاد الفريق للمرة الثانية فقط بعدما انتصر 2-0 على أوكرانيا في آخر مباراة في مجموعته والتي ساعدته على بلوغ الملحق، سعيدًا لكنه أرسل تحذيرًا.

وقال داليتش، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة انتي شاشيتش بعد تراجع كرواتيا من الصدارة للمركز الثالث في مجموعتها في التصفيات، لمحطة اتش.ار.تي الكرواتية “يجب ألا نشعر بأي حالة من الرضا ونتوجه إلى اليونان وكأن النتيجة هي التعادل بدون أهداف. الفكرة الأساسية كانت التفوق على المنافس في طرفي الملعب ونجحت الخطة. لست سعيدًا بالهدف الذي اهتزت به شباكنا لكن في النهاية النتيجة جيدة للغاية”.

وتألق المهاجم نيكولا كالينيتش الذي لعب بدلًا من المصاب ماريو مانزوكيتش وحصل على ركلة جزاء افتتحت بها كرواتيا التسجيل عبر القائد لوكا مودريتش. وسجل كالينيتش الهدف الثاني.

وقلص سقراطيس باباستاثوبولوس الفارق لليونان قبل أن يجعل إيفان بريشيتش النتيجة 3-1 بضربة رأس من مسافة قريبة في الشوط الأول.

وسجل أندريه كراماريتش الهدف الرابع لكرواتيا في بداية الشوط الثاني.

وكان يمكن أن تنتصر كرواتيا بفارق أكبر من الأهداف لولا العمل الجيد الذي قام به اورستيس كارنزيس حارس اليونان الذي تصدى لفرصة مزودجة من كراماريتش وكالينيتش في نهاية الشوط الأول.

وكانت هجمات اليونان، التي غاب عنها الظهير فايليس توروسيديس بسبب الإصابة والمدافع كوستاس مالوناس للإيقاف، نادرة بسبب الخطة الحذرة والاعتماد على كوستاس ميتروجلو كمهاجم وحيد.

وأنقذ دانييل سوباشيتش حارس كرواتيا ضربة رأس من ميتروجلو بشكل رائع في الدقيقة 89 ليضمن ذهاب بلاده إلى أثينا وهي تتمتع بفوز بفارق ثلاثة أهداف.

وكال داليتش المديح للجماهير المحلية التي ملأت مدرجات إستاد ماكسيمير بعدما لعبت كرواتيا بعض مباريات التصفيات أمام حضور ضعيف.

وأضاف “الجماهير منحتنا المساندة المناسبة والفريق رد بأداء مذهل. نملك لاعبين رائعين يشكلون فريقًا لا يقهر عندما نلعب بالطريقة المناسبة”.

وتابع “المخاطرة في التشكيلة أتت ثمارها مع منح مودريتش فرصة أكبر للهجوم وإنطلاق الظهيرين في جانبي الملعب لمواصلة الضغط”.