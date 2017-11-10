مدريد - رويترز

ذكرت صحيفة الباييس أن قاضية في المحكمة الإسبانية العليا أمرت يوم الخميس بالإفراج عن رئيسة برلمان كتالونيا بكفالة قدرها 150 ألف يورو (174615 دولارًا) بانتظار التحقيق في دورها في مساعي الإقليم المحظورة للاستقلال عن البلاد.

ورفضت متحدثة باسم المحكمة التعليق.

وقال مصدر في المحكمة إن رئيسة البرلمان ستبقى رهن الاحتجاز لحين دفع الكفالة.

وأدلت رئيسة البرلمان في كتالونيا كارمي فوركاديل يوم الخميس بشهادتها هي وخمسة من نواب الإقليم بشأن إتهامات موجهة لهم بالعصيان والتمرد وإساءة استغلال أموال عامة.

وطالب الإدعاء العام في إسبانيا بسجن رئيسة برلمان إقليم كتالونيا التي مكنت المجلس من إعلان الاستقلال من جانب واحد عن البلاد وبسجن ثلاثة نواب من كتالونيا استدعتهم المحكمة العليا في حين طلب الإفراج عن اثنين آخرين بشروط محددة.