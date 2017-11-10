القاهرة - أ ش أ

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان مؤتمرًا صحفيًا مساء يوم الخميس بمركز صحة المرأة في الإسكندرية الذي يعتبر مقرًا لوزير الصحة، معلنا أنه سيكون المركز الموازي للمركز القومي للتدريب بالعباسية.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه سيتم قريبًا إفتتاح مركزين في سوهاج والأقصر، مشددًا على أن إفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مركز تدريب الأطباء بالعباسية يؤكد اهتمامه الشديد بالتدريب وحرصه على رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد أنه لا ارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر بدون التدريب المستدام، مشيرًا إلى أن تطوير العنصر البشري سيساهم بشكل كبير في النهوض بالمنظومة، وكشف عن السبب الرئيسي في البدء بمحافظة بورسعيد في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

وأوضح وزير الصحة أنه تم اختيار محافظة بورسعيد لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد بها لضمان النجاح المالي للمشروع، وذلك طبقًا للدراسة الاكتوارية للمشروع.

وأشار إلى أن متوسط نسبة غير القادرين في المجتمع المصري بشكل عام يقدر بحوالي 30%، وستتحملهم الدولة بشكل كامل، مضيفًا أن هذه النسبة ترتفع في بعض المحافظات حيث تصل إلى حوالي 47% بمحافظة كفر الشيخ.

وتابع أن مستوى الخدمات الطبية المتوفرة في كل محافظة كانت من أهم المعايير في اختيار محافظات تطبيق قانون التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن سوهاج ستكون المحافظة الأولى في ثاني مراحل تطبيق قانون التأمين الصحي لكونها تخلو من أي مستشفيات جامعية.

وعن جولته في الإسكندرية، قال الوزير إنها محافظة كبيرة وبها مشروعات عديدة، مؤكدًا أن مستشفى العامرية تقدم خدمة طبية جيدة وخاصة في حوادث الطرق، وبإمكانيات محدودة، موضحًا أنه تابع بنفسه حالة مريض مصاب بجرح غائر في القلب، ونجح أطباء المستشفى في إنقاذه قائلًا :”شئ يفرح”.

وشدد على أنه سيستجيب لكل طلبات المستشفى، وتشمل وحدة مناظير، 3 غرف عمليات، إن جانب تحويل مبنى تحت الإنشاء مبني بالجهود الذاتية إلى مستشفى أطفال تخصصي يضم غرفة عمليات وقسم لأورام الأطفال.

واستطرد أن مستشفى القباري افتتحت عام 2000، ولكن إهمالها وعدم الاهتمام بصيانتها أضر بها كثيرًا، مشيدًا بالمستوى الفني للعاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض، ولذا قرر صرف شهر مكافأة، مؤكدًا أنه سيدعم المستشفى بـ 40 وحدة مونيتور، وأسرة رعاية، إلى جانب تشغيل 3 غرف عمليات، وجهاز معجل خطي، وجهاز أشعة مقطعية، ووحدة مفاصل صناعية، منوهًا إلى أن كل تحويلات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة سيتم تحويلها لهذه الوحدة، وسيضاعف لها عيادات متخصصة في قسم الأورام.

ولفت إلى أن مستشفى العجمي المركزي الجديد ستشمل 7 غرف عمليات و50 سرير رعاية و22 سرير غسيل كلى، وقسم قسطرة قلب وغرفة عمليات قلب مفتوح.

واختتم وزير الصحة حديثه بالتأكيد على أن الدولة تقفز قفزات كبيرة في كل المجالات وخاصة بالمجال الصحي، منوهًا بأنه سيتم إفتتاح 16 مستشفى جديدة في يوم واحد خلال الفترة القليلة القادمة، وهو ما لم تشهده البلاد من قبل.