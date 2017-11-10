بنغازي (ليبيا) - رويترز

قال مسؤولون عسكريون إن قوات شرق ليبيا طردت يوم الخميس مسلحين متشددين من أحد آخر معاقلهم في بنغازي ثاني كبرى مدن البلاد.

والمعركة على بنغازي بين الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر في شرق ليبيا ومتشددين وغيرهم من المسلحين هي جزء من صراع أوسع يعصف بالبلاد منذ إنزلاقها إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

ولقي عدد من المتشددين وجندي واحد حتفهم عندما تحركت قوات خاصة إلى منطقة أخريبيش وهي واحدة من آخر الجيوب المتبقية للمتشددين بعد إعلان حفتر في يوليو (تموز) انتصاره في معركة بنغازي. وأصيب عشرة جنود آخرين.

وقال اللواء ونيس بوخمادة يوم الخميس إن قواته سيطرت على المنطقة بالكامل تقريبًا بعد يوم من القتال العنيف.

وأضاف قائلًا “اليوم سيكون آخر ليلة لآخر داعشي في منطقة أخريبيش”.

وأطلق حفتر حملة “عملية الكرامة” في مايو (أيار) 2014 وحقق تقدمًا بطيئًا ضد المتشددين ومقاتلين سابقين حاربوا القذافي في انتفاضة 2011.

وينحاز حفتر إلى حكومة وبرلمان شرق ليبيا ويرفض الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والمتمركزة في العاصمة طرابلس في الوقت الذي يواصل فيه تعزيز مكاسبه الميدانية تدريجيًا.