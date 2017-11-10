واشنطن - رويترز

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الوزير ريكس تيلرسون تحدث إلى نظيره السعودي عادل الجبير بشأن الموقف في المملكة التي أدت فيها حملة على الفساد إلى احتجاز العشرات.

وأضافت هيذر ناورت أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض ألتقى يوم الأربعاء بسعد الحريري الذي استقال من رئاسة وزراء لبنان وهو في السعودية. ولدى سؤالها عن تقارير عن احتجاز الحريري في السعودية رفضت ناورت الإفصاح عن موقع عقد الإجتماع أو الإدلاء بالمزيد من التصريحات عن وضع الحريري.

ووصفت المحادثات بأنها “محادثات حساسة وخاصة ودبلوماسية”.

وعن اليمن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه لا بد من وصول المساعدات والبضائع إلى اليمن دون عائق ودعت إلى فتح الموانئ اليمنية لدخول المساعدات الغذائية.