نيويورك - رويترز

صعدت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة يوم الخميس مدعومة بتخفيضات في الإمدادات من مصدرين رئيسيين ومع استمرار القلق بشأن التطورات السياسية في السعودية.

ولقيت السوق دعمًا أيضًا من بيانات تظهر إنخفاضًا متسارعًا لمخزونات النفط العالمية في أكتوبر (تشرين الأول) بفعل التخفيضات الإنتاجية التي تقودها أوبك.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 44 سنتًا أو ما يعادل 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 63.93 دولار للبرميل غير بعيدة عن أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2015 البالغ 64.65 دولار الذي سجلته في جلسة الثلاثاء.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتًا أو 0.8 بالمئة إلى 57.27 دولار للبرميل لتبقى قريبة من أعلى مستوى لها في أكثر من عامين البالغ 57.69 دولار الذي سجلته هذا الأسبوع.