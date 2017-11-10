واشنطن - رويترز

أظهر إستطلاع أجرته مؤسسة رويترز/إبسوس أن أغلب الأمريكيين يعارضون استخدام نظام القرعة لمنح مهاجرين إقامة دائمة في الولايات المتحدة لكن أغلبهم يؤيد السماح للمهاجرين بالحصول على البطاقة الخضراء عبر رعاية شركات توظيف أمريكية لهم.

وأظهر الإستطلاع الذي نشر يوم الخميس أن 25 بالمئة فقط من المشاركين يؤيدون السماح للمهاجرين بالحصول على إقامة دائمة عبر نظام القرعة فيما يعارض ذلك 60 بالمئة.

ونظام قرعة البطاقة الخضراء والذي يدعى أيضًا برنامج “التنوع في التأشيرات” يهدف إلى تنويع المهاجرين الوافدين للولايات المتحدة من خلال طرح 50 ألف تأشيرة هجرة كل عام لمواطني دول لا ترسل الكثير من الناس للولايات المتحدة.

وحث ترامب الكونجرس على إلغاء قرعة تنويع التأشيرات التي تعرضت لانتقادات لإمكانية التحايل فيها واحتمال تشكيلها تهديدًا للأمن القومي.

وأظهر الإستطلاع تأييد 70 بالمئة للسماح للأزواج والزوجات الأجانب لمواطنين أمريكيين بالحصول على إقامات دائمة كما يؤيد 61 بالمئة السماح للمهاجرين بالحصول عليها عبر العمل لصالح شركات ومؤسسات أمريكية.

وأجري الإستطلاع عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية في أنحاء الولايات المتحدة وشمل 1278 بالغًا وله هامش مصداقية يبلغ ثلاث نقاط مئوية.