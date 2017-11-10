وكالات

يرغب نادي برشلونة الإسباني بالتفاوض مع ليفربول الإنجليزي بشأن الحصول على خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب الريدز، في يناير المقبل، مقابل 120 مليون يورو.

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن نادي برشلونة يعتزم التفاوض مجددًا مع ليفربول من أجل ضم كوتينيو، الذي يعتبر الهدف الأول له خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الفنية لبرشلونة تفضل كوتينيو لتدعيم خط وسط الفريق.

وأوضحت “سبورت” أن برشلونة قرر عرض 120 مليون يورو لضم كوتينيو بالإضافة إلى مقابل آخر كمتغير، علمًا بأن النادي الكتالوني كان قد حاول ضم البرازيلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

إلى ذلك، كشف النجم الأوروجواياني لويس سواريز في حديث خاص مع صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن كوتينيو متحمس للحضور إلى برشلونة واللعب مع النادي “الكتالوني”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن “سواريز” يدعم صفقة “كوتينيو” منذ سوق الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل تدعيم صفوف الـ”بلوجرانا”، خاصة بعد انتقال “نيمار” إلى قلعة الأمراء.