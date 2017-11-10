نيويورك - رويترز

أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة يوم الخميس متأثرة بخسائر لأسهم أبل وشركات أخرى للتكنولوجيا مع تحويل المستثمرين اهتمامهم إلى خطة للجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي قد تؤجل تخفيضات لضريبة الشركات.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 101.42 نقطة أو ما يعادل 0.43 بالمئة إلى 23461.94 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 9.76 نقطة أو 0.38 بالمئة ليغلق عند 2584.62 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 39.07 نقطة أو 0.58 بالمئة إلى 6750.05 نقطة.