بروكسل - رويترز

قال قادة عسكريون أمريكيون يوم الخميس إن تعهد حلف شمال الأطلسي بإرسال المزيد من القوات لأفغانستان لا يفي بالإلتزامات هناك وعبروا عن قلقهم من أن ضعف التعزيزات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني المتدهور في البلاد.

وأضاف القادة في إجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي أن القوات التي تعهد الحلف بإرسالها لتوسيع مهمة التدريب ليست بالقدر المأمول بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إستراتيجيته في جنوب آسيا”.

وقال الجنرال جون نيكلسون قائد مهمة الدعم الحازم والقوات الأمريكية في أفغانستان “أوضحنا للحلفاء أننا بحاجة ماسة لمساعدتهم في ملء تلك الثكنات التي حددناها”.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة ستقتسم مع دول الحلف الزيادة المقررة في عدد أفراد مهمة التدريب في أفغانستان والمحددة بنحو ثلاثة آلاف فرد سترفع عدد الجنود هناك إلى 16 ألفا.

وقال دبلوماسيان إن من المرجح الآن أن ترسل الولايات المتحدة 2800 جندي فيما سترسل دول من الحلف 700 جندي مما سيرفع الزيادة إلى 3500 جندي إضافي.

وقالت ألمانيا، وهي إحدى الدول الأوروبية الرئيسية المشاركة في القوات، إنها لن تزيد عدد جنودها العام المقبل في قرار دافعت عنه وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين.

وقالت “الإلتزامات التي تم تلقيها حتى الآن كافية”.

وقال نيكلسون إنه يخشى أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع المضطر لسد العجز في عدد القوات.