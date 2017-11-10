زوريخ - رويترز

أعاد الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إحياء تليستار، أول كرة استخدمت خصيصا لبث المباريات تلفزيونيا خلال نهائيات كأس العالم 1970، يوم الخميس باعتبارها الكرة الرسمية للبطولة المقبلة في روسيا.

ووصف “الفيفا” الكرة التي أطلق عليها اسم تليستار 18 وتنتجها شركة أديداس الألمانية للملابس والأدوات الرياضية، التي تزود كافة بطولات كأس العالم بالكرات منذ 1970، بأنها “إعادة احياء لنموذج تقليدي بتصميم عصري جديد وبأحدث الوسائل التقنية”.

ويأمل “الفيفا” أن تصبح الكرة الجديدة أكثر شعبية من مثيلاتها في البطولات السابقة.

واشتكى بعض اللاعبين من الكرة “تيمجايست” التي استخدمت في نسخة 2006 بداعي انها خفيفة للغاية ويصعب التعامل معها أثناء هطول أمطار.

ووصف إيكر كاسياس حارس مرمى إسبانيا “جابولاني” التي استخدمت في نسخة 2010 بانها تشبه الكرة الشاطئية بينما قال جوليو سيزار حارس البرازيل إنها “نسخة مقلدة رخيصة الثمن مثل التي تباع في المتاجر”.

ونالت “برازوكا” المستخدمة في بطولة 2014 شعبية أكبر.

واشتهرت النسخة التقليدية من تليستار بوجود 32 قطعة منفصلة على شكل خماسي بينها 12 باللون الأسود لجعلها أكثر وضوحا في البث التلفزيوني الذي كان بالأبيض والأسود وقتها.

وقال الفيفا “تستحضر تليستار 18 ذكريات لا تنسى من نهائيات كأس العالم 1970 في وجود أساطير مثل بيليه وجيرد مولر وجيانسينتو فاكيتي وبيدرو روشا وبوبي مور”.