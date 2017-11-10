أخبار مصر - الجمعة 10 نوفمبر

* الرئيس: لا أستطيع أنا أو غيري التفريط في متر واحد من أرض الوطن.

* شكري: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

* السيسي لوزير الخارجية الفرنسي: العلاقات بين البلدين متميزة وتشهد نموًا وتطورًا مستمرًا.

* وزيرة الهجرة: “جروب” على “الواتس آب” للتواصل مع المصريين بالخارج.

* وزير النقل.. لقيادات الهيئة: عربات جديدة للركاب والبضائع.. لتحسين خدمة القطارات.

الأهرام

* الرئيس: لا أستطيع أنا أو غيري التفريط في متر واحد من أرض الوطن.. حل القضية الفلسطينية لن يكون على حساب مصر.. نتفهم احتياجات التنمية في إثيوبيا ولن نتنازل عن حقنا في مياه النيل.

* الرئيس في لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية: سأقدم للشعب كشف حساب بالإنجازات قبل الإعلان عن الترشح لفترة ثانية.. لا أتطلع للسلطة وأتمنى دمج الأحزاب الحالية في 10 أحزاب لتقوية الحياة السياسية.

* الرئيس يشيد بتطور العلاقات مع فرنسا على مختلف المستويات.. وزير الشئون الخارجية الفرنسي: المنتدى ساهم في تشجيع شباب العالم على الحوار المثمر والبناء.

* وفد الصين الإعلامي لـ”الأهرام”: المنتدى الأكثر تنظيمًا وإعدادًا.

* البابا يستقبل وزير الخارجية الفنلندي.

* شكري: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

* راشد يستعين “برحلة العائلة المقدسة” لدعم السياحة في لندن.

* سحر نصر: القطاع الخاص والمجتمع المدني شريكان في التنمية.

* “صندوق النقد” يشيد بمشروعات محور القناة.

* الشرقاوي: تحسن كبير في أداء الشركات خلال الربع الأول من العام المالي.

* تراجع معدل التضخم لـ 31.8% خلال أكتوبر الماضي.

* قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج لحل مشكلاتهم.

* الري: حفر 133 بئرًا جوفية بتكلفة 166 مليون جنيه.

* هل تتقدم مصر بطلب لتنظيم كأس العالم 2026؟.. أبوريدة: حققنا حلم الشعب بالصعود للمونديال.. و”فلوس” الفيفا لإعداد المنتخب.

* مكافآت كأس العالم تثير أزمة داخل المنتخب الوطني.. اعتراض من اللاعبين على النسبة وإتحاد الكرة يسعى للتوفيق.. والبعثة في غانا اليوم.

* أبياه يشحن بطاريات الجماهير الغانية.. لن نسقط أمام المصريين.

* الخطيب يعرض رؤيته المستقبلية للأهلي في مؤتمر صحفي: برنامج إنتخابي طموح وجدول زمني محدد لتنفيذه.. رسائل واضحة للأعضاء والجماهير والعاملين تضع النقاط فوق الحروف.

الأخبار

* السيسي لوزير الخارجية الفرنسي: العلاقات بين البلدين متميزة وتشهد نموًا وتطورًا مستمرًا.

* الرئيس للشباب في نموذج المحاكاة: شكرًا لكم.. جعلتمونا نشعر بالفخر.

* آخرها منتدى شباب العالم “سيلفي الرئيس” شريك في كل المؤتمرات.

* إشادة نسائية كبيرة بتقدير الرئيس لدور المرأة.

* بشهادة شباب العالم.. الأمن نجح بإمتياز في تأمين جلسات المنتدى.

* وزيرة الهجرة: “جروب” على “الواتس آب” للتواصل مع المصريين بالخارج.

* إقبال شعبي في المحافظات على توقيع استمارة “علشان تبنيها”.

* وزير الصحة: افتتاح مستشفى العجمي مطلع العام المقبل بتكلفة 160 مليون جنيه.

* على هامش بورصة لندن.. توقعات برفع حظر السياحة البريطانية لشرم الشيخ.

* قابيل يبحث جذب إستثمارات جديدة في قمة التعاون العربي الأوروبي.

* عقد تطوير المحالج الحكومية خلال أيام وقريبًا تحديث الحديد والصلب.. الشرقاوي: زيادة الطاقة الإنتاجية لـ”الألومنيوم”‬ ومفاوضات مع شركة عالمية لتشغيل النصر للسيارات.

* 252 ألف فرصة عمل للشباب بالتجارة الداخلية.. 12 منطقة لوجستية جديدة على 20 فدانًا بالمحافظات.

* متهم للمحكمة في “اقتحام قسم كرداسة”: غلطتي إني انتخبت مرسي.

* إلغاء السجن المشدد 7 سنوات لوزير الري الأسبق وإعادة محاكمته.

* إحباط بيع 464 قطعة أثرية فرعونية.. وسقوط عصابة الأربعة بالفيوم.

* الأهلي يبحث عن “الحرارة” أمام التليفونات دفاعًا عن لقبه في الكأس.. تغييرات بالجملة في تشكيلة أيوب.. وجابر يبحث عن مفاجأة البداية.

* الزمالك يستبعد العتال من الإنتخابات.. ويرسل كشوف المرشحين للمديرية.. مرتضى يتعهد بالاستقالة في حال نجاح أي مرشح من القائمة المنافسة.. ويعقد مؤتمرًا غدًا.

* الفرعون “خامس” أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

الجمهورية

* السيسي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية.

* في جلسة “محاكاة مجلس الأمن”.. الرئيس يطالب بتسليم وثيقة “شباب العالم” للأمم المتحدة.. السيسي: للمنظمة الدولية تأثير عظيم.. قبل 100 عام كانت الدول الكبرى تبتلع الأضعف.

* د. أسماء الديب معاون وزير التعليم للمديريات ومدارس 30 يونيو لـ”الجمهورية”: تغييرات واسعة بين وكلاء الوزارة.. لضبط العملية التعليمية.

* التعليم.. تستعد مبكرًا: لا تعديلات جوهرية.. في بوكليت الثانوية.. الأسئلة مناسبة للوقت.. ومراجعة صياغة الامتحان.

* وزير الصحة: مستلزمات مستشفى العجمي من الوزارة مباشرة.. جهازان للقلب المفتوح والأشعة المقطعية وشركة أمن خاصة.

* قابيل نائب عن الرئيس في القمة العربية الأوروبية.. مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في النقل والسياحة مع اليونان.

* وزير الإسكان أمام معرض مواد البناء بباريس: مصر قادرة على إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع.. عروض فرنسية للتعاون في النقل وتدريب العمالة.

* نصف تريليون جنيه إستثمارات إنتاج الكهرباء.. شاكر: مراعاة البعد الإجتماعي وراء مد رفع الدعم 3 سنوات.

* وزير النقل.. لقيادات الهيئة: عربات جديدة للركاب والبضائع.. لتحسين خدمة القطارات.

* الملا والبنا يشهدان توقيع البروتوكول.. التعاون للبترول تدير محطات الهندسة الزراعية.. الاستفادة من أصول الدولة.. وتسويق المنتجات لصالح المواطنين.

* بعد زيارة استمرت 15 يومًا.. بعثة “صندوق النقد” تنتهي من المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي.

* المركزي: هدفنا خفض التضخم إلى 13% نهاية العام القادم.

* ترسانة بورسعيد تدشن أول جزء بالكوبري الشرقي بنجاح.