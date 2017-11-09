“لوحات فنية” من صنع العناكب في القدس 2017/11/09 - 23:45 “لوحات فنية” من صنع العناكب في القدس2017-11-09T23:45:15+00:00 منوعات بدون تعليقات وكالات تشكل شباك العناكب على أشجار ونباتات وادي الصرار في القدس. “لوحات فنية” من صنع الطبيعة، مما ساهم في جذب زوار إلى تلك المنطقة. عناكب, لوحات فنية أقرأ أيضا: مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء وتحويلها للوحات فنية بالصور.. فنانة مكياج تبدع نماذج مدهشة للخداع البصري الشرطة الإيطالية تستعيد لوحتين للفنان العالمي فان جوخ فقس عناكب نادرة من فصيلة الرتيلاء في حديقة حيوانات بريطانية عناكب عملاقة تسبب حالة فزع على متن خطوط طيران ترانسات ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير اللوحات الفنية وبيعها على أنها أصلية
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