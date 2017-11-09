القاهرة - أخبار مصر

قام فريق التدخل السريع بوزارة التضامن بإنقاذ مسن بلا مأوى بشارع الورشة بشبرا، حيث تم نقله وإيداعه بدار عقيلة السماع بحلوان ليتلقى أوجه الرعاية اللازمة.

وكان فريق التدخل السريع قد تحرك بناء على الشكوى الواردة من بوابة الشكاوي الحكومية بشأن وجود مسن بلا مأوى بشارع الورشة بشبرا.

وقد تبين أن المسن يدعى عمر قرني عباس ابراهيم حشيش وعمره 73 عاما، وكان يعمل حلاقا قبل انتقاله لرصيف أحد الشوارع وهو موجود بشارع الورشة منذ أكثر من ثلاث سنوات.