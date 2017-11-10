أخبار مصر - فيصل زكي

أقامت الشركة القابضة لمصر للطيران ” حفلا ً لتكريم العاملين المتميزين بشركة الخطوط الجوية أصحاب الأداء المتميز علي مجهوداتهم وادائهم المشرف فى العمل خلال عام 2017 وكذلك بعض الادارات بشركة لمصر للطيران.

وخلال حفل التكريم الذي عقد أمس الخميس، أكد الاستاذ صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران حرصه علي حضور حفلات تكريم العاملين لمشاركتهم فرحتهم وتتويجاً لعملهم وقد أثنى على تفانيهم وجهودهم في العمل و كفاءاتهم في سبيل رفعة ونهوض شركتنا الوطنية بين كبري شركات الطيران العالمية مؤكدا أن هذا الجهد محل تقدير مستمر.

من جانبه، أضاف الطيار شريف عزت رئيس شركة الخطوط الجوية أن هذه التكريمات هي نهج ستنتهجها الشركة كل فترة لتكريم اصحاب الاداء الجيد و البصمة المتميزة علي التفاني في عملهم، وكذلك لتشجيع العاملين علي بذل العطاء مزيد من العطاء والتفاني في العمل حيث تم تكريم ما يزيد من 100 عامل متميز من كافة الادارت العاملة تحت شركة الخطوط الجوية .

وتم خلال الحفل تكريم عدد من الطيارين وأطقم الضيافة بالإضافة إلى عدد من الإداريين لقيامهم بعملهم علي اكمل وجهه.

حضر الحفل صفوت مسلم رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار شريف عزت رئيس شركة الخطوط الجوية وعدد من رؤساء الشركات .