تكريم الرئيس لعدد من النماذج الشبابية النابغة من عدة بلاد 2017/11/09 - 23:31 تكريم الرئيس لعدد من النماذج الشبابية النابغة من عدة بلاد2017-11-09T23:31:31+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر السيسي, تكريم, شباب, منتدى شباب العالم أقرأ أيضا: صحافة مصرية: الرئيس: لا أستطيع أنا أو غيري التفريط في متر واحد من أرض الوطن مشاركة الرئيس في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم الرئيس يعلن قرارات وتوصيات منتدى شباب العالم وزير الداخلية: تأمين منتدى شباب العالم يعكس المناخ الآمن في مصر بالفيديو.. نص كلمة الرئيس في منتدى شباب العالم بالفيديو.. السيسي يكرم عددا من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم
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