وكالات

اكتشف الباحثون حفرة عمرها 2400 سنة، تحوي رفات الخيول وبقايا العربات التي يعتقد بأنها تنتمي لأحد أعضاء أسرة ملكية قديمة في الصين.

وتعتبر الحفرة واحدة من مجموعة من المقابر التي يعتقد بأنها تضم بقايا الأسرة النبيلة في دولة “تشنج” التي حكمت المنطقة بشكل متقطع بين 770 و221 قبل الميلاد.

وعثر على المقبرة في الأراضي المحيطة بالمنطقة التي اكتشفت فيها 18 حفرة كبيرة، تحوي خيولا وعربات وأكثر من 3 آلاف ضريح.

ووجد علماء الآثار هذا الاكتشاف بالقرب من مدينة شينتشنغ بمقاطعة خنان بوسط الصين، وقد تم العثور على أربع عربات وهياكل عظمية لأكثر من 90 حصانا داخل الحفرة منذ فبراير الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن الحفرة تعد الأكبر بين مجموعة القبور التي تم العثور عليها مؤخرا.

وقال الخبير وقائد الحفريات، ما جونكي، من معهد التراث الثقافي وعلم الآثار بالمقاطعة لوكالة شينخوا، إنه “نظرا لأن الضريح الرئيسي قد نهب ولم يتم العثور على أي سجلات مكتوبة بعد، فمن الصعب تحديد صاحب القبر”.

ويعتقد أنه تم دفن أكثر من 100 حصان في الحفرة، وعثر أيضا على عدد من القطع النقدية البرونزية.

وعلى الرغم من عدم تحديد صاحب القبر بعد، إلا أن الخبراء يعتقدون بأن ثلاثا من العربات كانت للاستخدام اليومي من قبل تشنج وزوجته.

ويعتقد بأن الخيول قتلت قبل أن توضع في الحفرة بجانب قبر الملك، ومن ثم تم تفكيك العربات.