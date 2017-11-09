واشنطن -أ ش أ

طالب قائد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا كورتيس سكاباروتي, اليوم الخميس, روسيا بالتوقف عن التدخل في الانتخابات التي تجري في أوروبا.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن الجنرال الأمريكي قوله “كفوا عن التدخل في شئون دول أخرى, من حق هذه الدول تحديد كيفية حكم نفسها, وطريقة إدارة شؤونها”, مؤكدا أن هذه التدخل ضار بالدول.

وكانت مصادر قد أكدت أن روسيا تدخلت كثيرا في الأزمة الكاتالونية بأسبانيا من أجل زعزعة الاستقرار.