القاهرة - أ ش أ

تأهل الزمالك إلى دور الــ 16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم بعد فوزه على فريق المنيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على أرضية إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 للمسابقة.

أحرز هدف الزمالك واللقاء الوحيد مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو في الدقيقة 13 من زمن الشوط الثاني للقاء بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وبلغ الزمالك دور الــ 16 لبطولة الكأس التي سبق له وحصد لقبها 25 مرة من قبل ليضرب موعدا مع فريق حرس الحدود الذي تأهل بدوره بعد فوزه على طنطا بهدفين دون رد.

وأهدر لاعبو الزمالك أكثر من فرصة للتسجيل في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء في الوقت الذي تحسن فيه أداء المنيا بشكل ملحوظ في الربع ساعة الأخيرة بهدف تعديل النتيجة ولكن دفاع الزمالك نجح في التصدي لكل محاولات أبناء الصعيد, لينتهي اللقاء بفوز الزمالك على المنيا بهدف دون رد وتأهله لدور الـ 16 لكأس مصر.