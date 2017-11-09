وكالات

دخلت الغواصة النووية “بوري-بي” في قوام القوات الاستراتيجية النووية البحرية الروسية، وفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

وقال قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف في اجتماع لمجلس وزارة الدفاع، إن العمل قد بدأ على صناعة الغواصات النووية الاستراتيجة من طراز “بوري-بي”.

وأضاف جيراسيموف أن الغواصات من طراز” بوري-بي” بدأت بالفعل دخول الخدمة في القوات النووية الاستراتيجة البحرية للبلاد، وهذا ما أدى إلى رفع نسبة الغواصات الاستراتيجية الحديثة في القوات البحرية إلى ما يقارب من 82%.

كما ذكر جيراسيموف أن خمس غواصات من هذا الطراز قيد البناء، والغواصة الأخيرة منها التي تحمل اسم “الأمير بوجارسكي”، قيد الإنشاء، منذ ديسمبر العام الماضي.

ويوجد الآن في القوات البحرية الاستراتيجية الروسية 3 غواصات نووية استراتيجية من طراز”بوري” (المشروع 955) وهي: يوري دولجوروكي وألكسندر نيفسكسي وفلاديمير مونوماخ، مزودة بصواريخ “بولافا” الباليستية عابرة القارات، وكل غواصة منها قادرة على حمل 16 صاروخا من هذا النوع.