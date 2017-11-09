منتدى شباب العالم نموذج يبشر بالأمل في عالم يفيض بالسلام 2017/11/09 - 22:22 منتدى شباب العالم نموذج يبشر بالأمل في عالم يفيض بالسلام2017-11-09T22:22:49+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة الرئيس السيسي ووزير خارجية فرنسا يشهدان الجلسة الختامية لنموذج محاكاة مجلس الأمن فعاليات جلسة “محاكاة مجلس الأمن” فى منتدى شباب العالم 9-11-2017 كلمة الرئيس السيسي فى جلسة نموذج محاكاة مجلس الأمن بالأمم المتحدة 9-11-2017 الرئيس السيسي يشارك فى جلسة نموذج محاكاة مجلس الأمن بالأمم المتحدة 9-11-2017 منتدى شباب العالم .. جلسة حول دور السينما فى مواجهة التطرف 9–11-2017 منتدى شباب العالم .. جلسة حوار دور السينما فى مواجهه التطرف 9-11-2017
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