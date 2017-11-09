القاهرة - أخبار مصر

أفرزت نتائج الحوارات والنقاشات التي شهدها منتدي شباب العالم في شرم الشيخ مجموعة من التوصيات، حيث عملت اللجنة المنظمة على توثيقها ودراسة إجراءات تطبيقها وتفعيلها.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي – خلال كلمته في حفل ختام المنتدى – عن تلك التوصيات ورعايتها وإتاحة كافة وسائل وإمكانيات الدولة المصرية لتنفيذها وإطلاق “إعلان شرم الشيخ للسلام والتنمية”.

نص القرارات :

أولا: – تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم وتحت الإشراف المباشر للمكتب الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويله إلى مركز دولي معني بالحوار العربي والأفريقي والدولي بين شباب العالم ويستهدف آليات الحوار بينهم من أجل تحقيق السلام والتنمية.

ثانيا : – تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الدولية, وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن الدولي الذي قام بتنفيذه شباب مصر والعالم والتوسع في تنفيذه في المنتديات القادمة علي كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية .

ثالثا :- تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة بانعقاد المنتدى سنويا خلال شهر نوفمبر من كل عام بمدينة شرم الشيخ.

رابعا : تكليف وزارات الثقافة والأثار والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط باتخاذ ما يلزم لإنشاء مركز للتكامل الحضارى والثقافى يهدف إلى تفعيل آليات التعارف والتقارب الثقافى بين شباب العالم من أجل تكامل الحضارات والثقافات.

خامسا : تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم بالتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لإنشاء “المركز المصري الأفريقي للشباب” والذى يهدف إلى توفير الرعاية للطاقات الشبابية من أبناء القارة السمراء فى كافة المجالات .

سادسا : تكليف مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل للشباب بتنفيذ خطة للتبادل الدراسي والثقافي مع كافة الأكاديميات والمعاهد والمراكز التدريبية المناظرة لها وتخصيص عدد من المقاعد الدراسية بها كمنح مجانية للدراسين من الدول العربية والإفريقية والأسيوية ودول امريكا اللاتينية .

سابعا: تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم برئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة خبراء من مختلف دول العالم لوضع استراتيجية دولية لمواجهة قضايا الهجرة غير المنظمة , والتطرف , والأمية على أن يتم طرح الاستراتيجية للنقاش من خلال فعاليات ينفذها المنتدى اعتبارا من بداية عام 2018 .

ثامنا: تكليف السادة وزراء التعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمى والجامعات المصرية لإنشاء مركز إقليمى لرعاية الابداع التكنولوجي يوفر الدعم العلمى والمالى للنابغين فى مجال التكنولوجيا من الدول العربية والإفريقية .

تاسعا: تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم لاستضافة وفود شبابية من مختلف دول العالم لعقد ورش عمل وحلقات نقاشية على مدار عام 2018 حول مختلف القضايا والموضوعات التى تم مناقشتها خلال المنتدى مع تفعيل كافة آليات التواصل الحديثة لضمان توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار من الشباب حول العالم .

عاشرا: تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارت المعنية لإنشاء مركز إقليمى لدعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .