القاهرة - أ ش أ

قام اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية, مساء اليوم الخميس بجولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من الخدمات الأمنية والمرورية ونقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة بنطاق مدينة شرم الشيخ.

وأشاد الوزير بما لمسه من جدية وانتظام القوات المنوط بها تأمين فعاليات منتدى شباب العالم وبالجهود المخلصة التى بذلتها قوات الأمن طوال فترة انعقاد المنتدى والتي ساهمت في إنجاحه وخروجه بالصورة التى تليق بمكانة مصر عالمياً.

كما أكد اللواء مجدي عبد الغفار أن تلك الجهود المخلصة فرضت أجواء من الأمن لمسها جميع المشاركين بالمنتدى وضيوف مدينة شرم الشيخ سيحملونها معهم كرسائل طمأنة إلى شعوب بلدانهم لتعكس مناخ الأمن والاستقرار الذى يسود ربوع مصر بسواعد أبنائها المخلصين.