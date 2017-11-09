القاهرة -أ ش أ

حرص الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نقل حارس الفريق محمود عبد الرحيم “جنش” إلى أحد المستشفيات القريبة من إستاد القاهرة الدولي وذلك بعد إصابته خلال الشوط الأول من لقاء الزمالك والمنيا.

ويلعب الزمالك مع المنيا على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتعرض “جنش” لإصابة قوية في اليد في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول حيث اشتكى اللاعب من الآم كبيرة مما استدعى دخول سيارة الإسعاف إلى ملعب اللقاء لنقل الحارس لأحد المستشفيات لكي يخضع للفحوصات الطبية اللازمة.

جدير بالذكر أن الحارس الشاب عمر صلاح شارك بدلا من محمود جنش قبل نهاية الشوط الأول لخمس دقائق.