اخبار مصر-وكالات

انضمت الإمارات لكل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، فى نصح رعاياهم بمغادرة لبنان، حيث دعت الخارجية الإماراتية، مواطنيها المتواجدين فى الأراضى اللبنانية مغادرتها فوراً.

وقالت الخارجية فى بيان: “نؤكد مجددا ضرورة التزام مواطنى الدولة الكامل بعدم السفر إلى لبنان من الإمارات أو من أية وجهة آخرى”.

وطلبت مملكة البحرين أعلنت يوم الأحد الماضى، من جميع مواطنيها المتواجدين فى لبنان المغادرة فوراً مع توخى أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية والكويت اليوم الخميس، كافة رعاياهم بمغادرة الأراضى اللبنانية فوراً، نظرا إلى الأوضاع الأمنية التى تمر بھا جمھورية لبنان .