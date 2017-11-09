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تقدم الباحث الشاب الفرنسى، جوماشاتا سومانتلوز، بالشكر للقائمين على منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، وقال: “أتقدم لكم بالشكر للتشاطر معكم فى ثقافتكم وتقاليدكم، وأود أن أذكر الشباب أن اليوم كانت لنا فرصة أن الأكبر سنا يثقون فينا، ليس فيما نقوم به، ولكن ما سوف نقوم به فى المستقبل، ولا يجب أن نهدر هذه الفرصة”.

وقال الشاب الفرنسى، خلال كلمته فى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إنه تعرف على وفد جميل من مصر دعاه لحضور هذا المؤتمر، وبمجرد أن قدمت الطلب لمصر تلقى خطاب الدعوة، وأتى هو وأسرته نظرا لمكانة الأسرة المهمة وأنها المكانة الأولى لتعلم التسامح والاحترام، وبعد هذا المنتدى وإلى الأبد سوف يتبنى الأسرة المصرية، ووجه رسالة للمصريين: “بحبكم”.

وأكد الباحث الفرنسى، أنه وجد فى مصر مكانا للأمان والثقة والحوار والسلام، مشيرا فى السياق ذاته إلى أنه حضر العديد من الجلسات على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، ولديه أمل وطريق مستنير إذا تم العمل سويا خاصة، واستكمل: “لمياء بشار هى مثال ممتاز للشجاعة والقوة.. شكرا لمياء على مشاركتك لنا قصتك”.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلًا: “شكرا لك على هذه المبادرة وكرمك وحكمتك، وأطلب من الله أن يستمر مباركتك ومباركة شعبك وبلدك وأيضا العالم بأكمله.. تأكد سيدى أننا سوف نعود لأننا نحتاج للعودة مرة أخرى لهذا البلد وأن نستمر فى الحديث.. مصر هى أرض تحترم الله فإن الله دائما سوف يرحم مصر.. الله يحب مصر والشعب المصرى وإننا نقف هنا بطريقة سلمية سوية ضد التطرف والإرهاب لأننا نحتاج للحديث”.