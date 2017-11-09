القاهرة - أخبار مصر

قالت المكسيكية “كولموماما”، إنها فتاة شابة بنفس الأحلام التى لدى الشباب لجعل هذا العالم مكان أفضل، مقدمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وأعضاء اللجنة على فرصة مشاركتها، ورعايتها كما تقوم الأسرة بالرعاية.

وأضافت الشابة، التى مثلت دولة المكسيك خلال كلمتها بالحفل الختامى لمنتدى شباب العالم، :”شكرا على عملكم الجاد ولقد وقعت فى حب مصر.. والله”، مشددة على أنه لا يجب أن نتوقف للوصول إلى النجوم، فهذا المنتدى هو من أجل الشباب الذين يريدون الوصول إلى النجوم، موضحة أن الشباب من أنحاء مختلفة من العالم، وهى من المكسيك واليابان وغيرها، تهتمون بالشباب المصرى وهم يهتمون بهم، لأنهم متواصلون جميعا، وتابعت:”إننا بشر إنسانى نعيش فى نفس العالم”.

وأوضحت أنها رأت أكثر من 3000 مثال من الشباب المتسامح والذكى والعاملين بجدية ولهم هدف مشترك وهو “الإنسانية”، لافتة أن الحكومات تأتى وتذهب ولكن ما يظل ويبقى هو المواطنون ورغبتهم فى المشاركة من أجل أن يحتلون مكانا فى إثبات نفسهم ويتعلمون من الآخرين ويعالجون المشكلات التى يواجهوها”.

وأشارت إلى أن الشباب يود أن تتوقف برامج الحرب مرة أخرى، موضحة أن الرؤية دون عمل هى مجرد حلم، والعمل دون رؤية مضيعة للوقت، والرؤية مع العمل يمكن أن تغير العالم.

وتابعت: “هذا المنتدى المبهر كان يحتاج للحديث، وما توصلنا إليه أن نتعلم أن لدينا نفس المسئولية ولكن على نحو مختلف، وتحدثنا وجاء وقت العمل ولذلك وضعت هاشتاج يقول “علينا أن نعمل”.