أخبار مصر

أعربت الروسية كاتيا، عن خالص شكرها لدعوتها إلى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، للمشاركة فى هذا المنتدى لتكون جزءا من هذا الحدث الهام، مبدية إعجابها الشديد بمصر، مؤكدة: “قبل حضورى لمصر كان لدى شوقا كبيرا لزيارتها”.

وأكدت كاتيا، التى مثلت روسيا فى الكلمة الختامية بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، أن مصر كانت مقرا أساسيا للسياحة الروسية، لكن للأسف فى العامين الأخيرين لم يكن لدينا طائرات لمصر، مضيفة:”لكنى أستطيع القول بأننى أشعر بالأمان، وآمل أنه فى القريب العاجل عودة السياح الروس إلى مصر ويستمروا فى اكتشاف جمال هذا البلد”.

وأبدت إعجابها الشديد بكلمة الرئيس السيسى فى انطلاق المؤتمر وتواجده خلال أيام المؤتمر، وهذا يعنى أن أولويات الشباب هى القضية الأساسية للحكومة الحالية.

وأشارت كاتيا إلى أن المؤتمر كان فرصة للتشارك مع جميع الشباب من مختلف أنحاء العالم وتكوين صداقات جديدة، مختتمة كلمتها باللغة العربية: “شكرا جزيلا مصر”.