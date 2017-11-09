القاهرة - أخبار مصر

قال ناصر حسان، من دولة النيجر وأحد المشاركين فى منتدى شباب العالم، إن حضوره منتدى شرم الشيخ يعد من أفضل قراراته، وتابع:” تأثرت وأعجبت كثيراً بالشباب القادم من مختلف أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص السعادة والحماس الذى يحرك منظمى المنتدى.. المنظمين بوسعكم أن تشعروا بالفخر بأنفسكم ، وكما قال الرئيس برلسكونى إن المصريين صنعوا دائماً التاريخ وهذا المنتدى خير دليل على هذه المقولة”.

ودعا “حسان”، خلال كلمته بحفل ختام منتدى شباب العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يستمر فى الاستماع إلى شباب العالم، وتابع:”الرئيس عبد الفتاح السيسى استمعت لشباب إفريقيا والعالم ونتمنى أن تستمر رسالتكم تجاه الشباب حتى لا يشعر أى شاب أنه همش أو أغفل فى هذا العالم، نحن نلتزم جميعاً أن نكون سفراء لمصر فى العالم كافة”.

وختم “حسان”، كلمته، قائلاً:” أشكركم من صميم قلبى على إتاحة الوقت لنا وجميع الشباب حتى يتمكن ويشعر كل منا أن يستمر فى العمل بمجال تخصصه حتى نعيش فى عالم يعمه السلام والتنمية والتقدم”.