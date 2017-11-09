الشارقة -أ ش أ

نظمت إدارة مراكز ناشئة الشارقة عددا من الورش الأدبية والفنية المبتكرة ضمن الجناح المشترك مع سجايا فتيات الشارقة ومراكز أطفال الشارقة في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام هذا العام في دورته السادسة والثلاثين التي تتواصل حتى يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2017م تحت شعار “عالم في كتابي”.

وذكر بيان أصدرته الإدارة اليوم الخميس أن الفعاليات شملت على مدى يومين ورشة فنية حرة بعنوان “اختر واصنع” شارك فيها ما يزيد على 55 ناشئا من طلاب مدارس إمارة الشارقة الحكومية والخاصة وورشة “فن تشكيل الوجوه ثلاثية الأبعاد” بمشاركة 20 شابا من الجنسين.

وأوضح البيان أن بعد غد السبت سيشهد تنظيم ورشة أدبية في الكتابة الإبداعية بعنوان “اكتب مقالا في ساعة” ويقدمها الكاتب مانع المعيني.