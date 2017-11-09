الإسماعيلية-أ ش أ

تغلب نادي مصر المقاصة على نادي المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الدور 32 من مسابقة كأس مصر.

تقدم حسين الشحات للمقاصة بهدف في الدقيقة 20. وتمكن محمد مسعد من إحراز هدف آخر للمقاصة في الدقيقة 25 لكن حكم اللقاء ألغاه بناء على تعليمات من الحكم الرابع الذي أبلغه بتجاوز الكرة خط التماس بكامل محيطها قبل أن تصل إلى مسعد ويتمكن من إحرازها.

وشهد الشوط الثاني تدخلات خشنة من جانب لاعبي الفريق مما أدى لطرد أحمد عبد العزيز مودي من مصر المقاصة في الدقيقة 57 وإشهار البطاقة الحمراء أيضا لحسام حسن لاعب المريخ في الدقيقة 63.

وعادل هشام البطوط النتيجة للمريخ بهدف في الدقيقة 71 ليمتد اللقاء إلى شوطين إضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي على هذه النتيجة. وتمكن المقاصة من حسم اللقاء عن طريق هدف عماد فتحي في الدقيقة 120 ثم هدف آخر لحسين الشحات في الدقيقة 121.

يذكر أن المقاصة يلاقي بذلك في دور ال`16 من الكأس نادي المقاولون العرب الفائز بدوره بثلاثية نظيفة على الشمس.