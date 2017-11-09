نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
بالفيديو .. السيسي يدعو لعمل وثيقة تضم مناقشات الشباب بالمنتدى العالمي
التربية والتعليم: لا توجد تعديلات جوهرية علي نظام “البوكليت” للثانوية العامة
وزير الداخلية السنغافوري يشيد بدور مرصد الأزهر للرصد والفتوى
البورصة تنهي الاسبوع حول أعلى مستوياتها
“المركزي” يرصد تراجعا بالتضخم الأساسي في أكتوبر
النائب العام السعودي يعلن تطورات تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد
السعودية تطالب رعاياها بمغادرة لبنان في أقرب فرصة
أحمد أيوب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة تليفونات بني سويف
حرس الحدود يتأهل لدور ال16 بكأس مصر
الأعلى للإعلام: انطلاق فعاليات الدورة الخمسين للصحفيين الأفارقة “السبت”
البيئة: جهود مكثفة للحد من السحابة السوداء نتيجة حرق قش الأرز
الفاتيكان يقرر حظر بيع السجائر لضررها على الصحة
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