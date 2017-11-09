القاهرة-أ ش أ

أعلن أحمد أيوب المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة اللاعبين المرشحة لخوض مباراة تليفونات بني سويف المقرر لها مساء غدا الجمعة ضمن دور ال`32 بمسابقة كأس مصر.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبا, هم:محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وباسم علي ومحمد هاني وأيمن أشرف وحسين السيد وصبري رحيل وعمرو السولية وهشام محمد ووليد سليمان وجونيور أجايي وأحمد حمودي ووليد أزارو وأحمد الشيخ وعمرو بركات وعماد متعب وإسلام محارب وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وعبد الله الشامي ومحمد طارق.

وتأكد غياب كريم نيدفيد, لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, عن مباراة تليفونات بني سويف , وذلك بسبب معاناته من ثقل في العضلة الخلفية, حيث تخلف اللاعب عن المشاركة في المران الجماعي اليوم الخميس, واكتفى بأداء التدريبات التأهيلية.