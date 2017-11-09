القاهرة - أ ش أ

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم في ضبط خمسة أشخاص بحوزتهم 464 قطعة أثرية.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث السياحة والآثار في الفيوم قيام كلا من حلمي أ. ع. (27 سنة- سائق) وعلي أ. ع. ( 31 سنة- سائق) وحسن أ. ع. (29 سنة- حاصل على دبلوم) وأحمد ع. م. (58 سنة- تاجر) مقيمين جميعاً بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة بحيازة وإحراز بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار وترددهم على دائرة قسم شرطة ثاني الفيوم لعرضها على راغبي شرائها.. مستخدمين سيارتين فى تحركاتهم ونقل القطع المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم, تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحدها عن ضبط المتهمين حال استقلالهم السيارتين المشار إليهما وبصحبتهم محمد أ. ع. (33 سنة- عاطل) مقيم بمصر القديمة القاهرة (قائد السيارة الأولى) وبحوزتهم 464 قطعة فرعونية مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها.

واعترف المتهمون بحيازتهم للقطع المضبوطة بقصد الاتجار, وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.