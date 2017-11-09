اخبار مصر - حمودة كامل

قام قالكاسيفاسوانثان شانموجام” ، وزير الداخلية والقانون فى جمهورية سنغافورة، اليوم الخميس، بزيارة مرصد الأزهر العالمي للرصد والفتوى الالكترونية.

استهدفت الزيارة التعرف على الأنشطة التي يقوم بها المرصد في خدمة الإسلام ومكافحة التطرّف، وبحث سبل تعزيز التعاون مع المرصد والاستفادة من جهوده.

وأشاد وزير الداخلية السنغافوري بدور مرصد الأزهر، مؤكدا أنه يقطع الطريق أمام الفوضى والاضطراب في الفتاوى ويفند التفسيرات المضللة التي يستند عليها الإرهابيون.

وأعرب الوزير عن تقديره لدور الأزهر الشريف وجهود فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر الوسطية والتسامح والسلام ودعم قضايا المرأة وتفكيك الفكر المتطرف، وتقديم تعاليم الإسلام السمحة إلى الشباب.

من جانبه، قدم د يوسف عامر ، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، عرضا للوفد السنغافوري عن جهود وأنشطة المرصد وأقسامه، ودوره في محاصرة أفكار الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن رسالة الأزهر عالمية، ويتعاون مع كل الجهود المخلصة التي تكافح التطرف وتنشر السلام بين الناس جميعًا.