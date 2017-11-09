طنطا -أ ش أ

قرر محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر, اليوم الخميس, إطلاق اسم الشهيد حمدي إبراهيم حمدي عويضة الذي استشهد بشمال سيناء في أكتوبر الماضي, على إحدى مدارس قرية قصر بغداد بمركز كفر الزيات ومركز شباب القرية تخليدا لذكراه وتقديرا لما قدمه من تضحية للحفاظ على أمن الوطن.

وأكد المحافظ -خلال لقائه مع أسرة الشهيد بديوان عام المحافظة- أن المحافظة تقدم كافة وسائل الرعاية لأسر الشهداء لما قدموه من تضحيات للدفاع عن الوطن, مقدما تعازيه لوالد الشهيد.