القاهرة - أ ش أ

أعلن رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي الدكتور خالد علام إحباط محاولة تهريب 25 سلحفاة تم ضبطها عند الحدود المصرية السودانية قبل دخولها البلاد لتهريبها بعد ذلك للخارج.

وصرح الدكتور خالد علام بأنه تم تسليم السلاحف المذكورة إلى محمية جبل علبه بناء على قرار النيابة كما تم القبض على المهربين لمخالفتهم قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته.

وأوضح الدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والأجناس أنه تم تشكيل لجنة من قطاع حماية الطبيعة لتسليم السلاحف المذكورة إلى بيت الزواحف بحديقة الحيوان بالجيزة.

وأشار أحمد عبد الحكيم مدير عام المكتب الفني إلى حرص وزارة البيئة على الالتزام بالحفاظ على الحياة البرية والتصدي بحزم لعمليات التهريب ومكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في الحياة البرية وذلك وفقا لما يحدده قانون البيئة وكذلك اتفاقية سايتس لتنظيم الاتجار في الحياة البرية المهددة بالانقراض بين الدول.