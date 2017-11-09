شرم الشيخ -أ ش أ

بحث محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة, اليوم الخميس, مع سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة أرمان إساجالييف, زيادة عدد الرحلات القادمة من كازاخستان إلى شرم الشيخ البالغ عددها 30 رحلة شهريا, وسبل تنشيط السياحة بين البلدين.

بدوره, أكد سفير كازاخستان -خلال اللقاء الذي تم على هامش منتدي شباب العالم- تقديره دور الحكومة المصرية والاهتمام بالملف السياحي, وأن هناك تعاونا بين مصر وكازاخستان في مجال السياحة, وأوضح أن شعب بلاده معجب بمدينة شرم الشيخ, مشيدا بما لمسه خلال مشاركته بمنتدى شباب العالم, من أمن وأمان ونظافة ونظام.