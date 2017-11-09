اخبارمصر - سماء المنياوى

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، صباح اليوم مستشفى العامرية العام.

وأوضح وزير الصحة والسكان ان المستشفى تقدم الخدمة الطبية لقطاع عريض من المواطنين ، حيث تستقبل 50 حالة بقسم الطوارئ والاستقبال ، ويجرى بها 16 عملية جراحية يوميا ، كما تستقبل العيادات الخارجية مايقارب من 50إلى 60 ألف حالة شهريا.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه حرصا على إستمرار تقديم الخدمة الطبية بالشكل الجيد ، سيتم إمداد المستشفى بجميع المستلزمات الطبية من التموين الطبى بديوان عام الوزارة بشكل مباشر ، لافتا إلى التعاقد مع شركة جديدة للأمن حرصا على سلامة المرضى والعاملين.

ووجه وزير الصحة والسكان بتوفير جهاز لعمليات القلب المفتوح ، حتى يتم إجراء العمليات بها على أن يتم توريده السبت القادم ، كما سيتم توفير جهاز أشعة مقطعية حديث 16 مقطع بالإضافة للجهاز الحالى .

وقرر وزير الصحة والسكان إعتماد المستشفى كمستشفى للزمالة المصرية ، مشددا على عدم تحمل اى مريض حاصل على قرار نفقة دولة اى مبالغ مالية .

كما وجه وزير الصحة والسكان بتوفير ميكروسكوب لجراحات المخ والأعصاب ، وآلات جراحية وميكروسكوب للرمد ، بالإضافة إلى توفير جهاز منظار جراحى للمعدة والقولون .

ولفت وزير الصحة والسكان ، إلى أنه سيتم تزويد المستشفى بنواب فى تخصصات الأوعية الدموية ، والتجميل ، والتعاقد مع استشاريين فى تخصصات الجراحة العامة ، والتجميل ، والمخ والأعصاب.

واسند وزير الصحة والسكان المبنى الجديد الجار إنشائه بتكلفة 7 مليون جنيه لإدارة المشروعات بالوزارة لسرعة الإنتهاء من تجهيزة ، حيث يضم 3 غرف عمليات ، وقسم للمناظير ، واقسام لجراحة المخ والأعصاب ، والرمد ، والقلب والصدر بالإضافة إلى نقل قسم العظام له.

كما تفقد وزير الصحة والسكان المبنى الجديد الملحق بالمستشفى والمهدى من متبرعين ، والمقام على مساحة 350متر مربع بتكلفة 50 مليون جنيه ، حيث قرر وزير الصحة بتشغيلة ليصبح مستشفى متخصص فى النساء والولادة ، والأطفال ، على أن تتولى وزارة الصحة تجهيزة وفرشة بالأجهزة الطبية اللازمة.

وصرح راضي ان المستشفى بسعة 124سرير من بينها 112 سرير للعلاج الداخلى، و22 اقتصادي ، مقسمة إلى 17 سرير بالجراحة العامة منها 13 مجاني، و23 عظام و17مجاني، و25 أمراض نسا و21 مجاني، و21 باطنة و13 مجاني، بينما تمتلك عدد من الأقسام كالمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والمخ والأعصاب، وجراحة الوجه والفكين والأوعية الدموية، والقلب والصدر.

وتابع أن المستشفى تضم 24 حضانة من قوة المستشفى جاري إضافة 10 حضانات لهم ليكون الإجمالي 34، كما تمتلك 12 سرير رعاية مقسمين على 3 وحدات مجهزة للرعاية المركزة خاري العمل على رفعهم إلى 20 سرير بإضافة وحدة جديدة، إضافة إلى 38 سرير تخص وحدة الكلى الصناعية والتي تقدم الخدمة لمتوسط 160 مريض.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن العامرية العام تمتلك 14 سرير بقسم الاستقبال، و6 غرف للعمليات الكبرى تخضع 3 غرف منها للتطوير، كما تضم 3 معامل وبنك دم تخزيني، بالإضافة إلى 5 صيدليات تخدم كافة القطاعات من عيادات، وقسم داخلي، وطوارئ، وعلاج حر، والمعالجين على نفقة الدولة، كما تضم وحدة الأشعة 3 أجهزة ﻷأشعة العادية، وجهاز للأشعة المقطعية، وجهازي أشعة متنقلين، وجهازي arm، وجهاز إيكو، وسونار.