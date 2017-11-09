الاسكندرية-أ ش أ

صرح خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بنادي طنطا, بأن لاعبيه قدموا أداء سيئا في مباراة حرس الحدود في دور ال`32 لكأس  مصر ما أدى إلى خسارة اللقاء بهدفين نظيفين.

وأوضح  عيد أن فريق حرس الحدود قدم عرضا قويا واستحق الصعود لدور ال`16, وأضاف “حذرت  اللاعبين من التهاون ومفاجآت الكأس” , مؤكدا أن غياب 8 لاعبين من العناصر الأساسية  أثر على الأداء.  وأوضح أنه دفع بهؤلاء اللاعبين لإعطائهم الفرصة لكنهم لم يقدموا الأداء المنتظر, وأكد  أنه سيعيد حساباته بشأنهم.