الاسكندرية-أ ش أ

صرح خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا, بأن لاعبيه قدموا أداء سيئا في مباراة حرس الحدود في دور ال`32 لكأس مصر ما أدى إلى خسارة اللقاء بهدفين نظيفين.

وأوضح عيد أن فريق حرس الحدود قدم عرضا قويا واستحق الصعود لدور ال`16, وأضاف “حذرت اللاعبين من التهاون ومفاجآت الكأس” , مؤكدا أن غياب 8 لاعبين من العناصر الأساسية أثر على الأداء. وأوضح أنه دفع بهؤلاء اللاعبين لإعطائهم الفرصة لكنهم لم يقدموا الأداء المنتظر, وأكد أنه سيعيد حساباته بشأنهم.