القاهرة-أ ش أ

كشف أيمن حافظ المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك  أن عقد مصطفي فتحي لاعب الفريق المعار لصفوف فريق التعاون السعودى  ممتد مع الزمالك لمدة موسمين .

وأوضح المدير الإداري للزمالك – في تصريح له اليوم – أن اللاعب بعد انتهاء الإعارة  لا يحق له الانتقال إلي أي نادي إلا بموافقة الزمالك وأن عدم وجود عقد ثلاثي أمر  غير مؤثر .

وقال حافظ إن هناك بندا بشراء نادي التعاون لمصطفى فتحي بثلاثة ملايين و 600 ألف دولار  , ولو طلب التعاون تفعيله سيكون صفقة رابحة لنادي الزمالك.