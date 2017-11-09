الزمالك : عقد مصطفى فتحى ممتد لموسمين مع الفريق
القاهرة-أ ش أ
كشف أيمن حافظ المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن عقد مصطفي فتحي لاعب الفريق المعار لصفوف فريق التعاون السعودى ممتد مع الزمالك لمدة موسمين .
وأوضح المدير الإداري للزمالك – في تصريح له اليوم – أن اللاعب بعد انتهاء الإعارة لا يحق له الانتقال إلي أي نادي إلا بموافقة الزمالك وأن عدم وجود عقد ثلاثي أمر غير مؤثر .
وقال حافظ إن هناك بندا بشراء نادي التعاون لمصطفى فتحي بثلاثة ملايين و 600 ألف دولار , ولو طلب التعاون تفعيله سيكون صفقة رابحة لنادي الزمالك.
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