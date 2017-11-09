القاهرة -أ ش أ

أكد الدكتور رضا حجازي, رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تعتمد على نظام كراسة الامتحانات التي تتضمن دمج الأسئلة مع ورقة الإجابة (البوكليت), وعلى شكل (4) نماذج لنفس الامتحان, وأنه لا يوجد أى تعديل جوهرى بها.

وقال حجازي, خلال الاجتماع الذي عقده, اليوم الخميس, لمناقشة الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة 2018/2017, إنه تم الاستفادة من الملاحظات التي رصدت خلال العام الماضي, وسيتم معالجتها لصالح الطلاب.

وأشار إلى أنه من هذه الملاحظات ضرورة مراعاة أن يكون عدد الأسئلة مناسبا للزمن المحدد للإجابة, ومراجعة فنيات صياغة الأسئلة, والأساليب اللغوية, بحيث تكون واضحة للطالب, وعدد المفردات, لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع موجهي عموم المواد الدراسية; لمناقشة فنيات أسئلة كراسة الامتحانات لهذا العام, ومراجعة نماذج الامتحانات, من أجل خروج امتحانات هذا العام لصالح الطالب.

ومن جانبه, استعرض خالد عبد الحكم, مدير عام الامتحانات بالوزارة, التعليمات الهامة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة, والتي من أهمها مراجعة الاستمارة الخاصة ببيانات الطلاب.

وأشار إلى أنه بالنسبة للطلاب المحولين الراسبين فى الصف الثالث الثانوى إلى مدرسة أخرى, لابد من إعداد كشوف خاصة بهم منفصلة عن كشوف الطلاب المنتظمين داخل المدرسة, حتى يتم تحديد موقفهم من المواد الناجحين فيها بالفعل, مضيفا أنه بالنسبة للطلاب الذين استنفدوا عدد مرات الرسوب, أو الناجحين بالصف الثالث على النظام القديم, فليس من حقهم التحويل إلى النظام الجديد, ولابد من الرجوع إلى لجنة النظام والمراقبة لإثبات استنفاد سنوات الرسوب, أو عدم الحصول على الثانوية العامة من قبل.

وأشار عبد الحكم إلى أنه على كل المديريات التعليمية الالتزام بالموعد المحدد الموجود في كتيب إجراءات الامتحانات للتقدم بالاستمارات في موعد أقصاه 26 مارس المقبل.