اخبار مصر- شيرين حسين

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على هامش المنتدى سامح الشحات مستشار الحكومة الصينية للاستثمارات الخارجية في مجال التعامل مع مخاطر الاستثمارات، ومدير شركة (شينى هاي) بالصين، لبحث الإستفادة من خبراته وتجربته في التعامل مع الحكومية الصينية.

من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية التواصل مع كافة الخبراء من المصريين بالخارج في كافة المجالات ووضع رؤية للاستفادة من هذه الخبرات العميقة في إطار استراتيجية مصر 2030، وأضافت مكرم أن الدولة المصرية حريصة على مد جسور الثقة مع مواطنيها في الخارج وجعلهم شركاء حقيقيون في التنمية.

من جانبه أعرب الشحات عن بالغ شكره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على مجهوداتها للاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج وحرصها الدائم على مشاركتهم في مختلف الفعاليات الوطنية التي تهدف للارتقاء بهذا البلد في محاولة للاستفادة من خبرات هؤلاء العلماء ودمجها في تنمية مصر المستدامة 2030.

وأوضح أن مصر والعالم بحاجة لأفكار جديدة ومتطورة لإحداث تنمية حقيقة في مختلف المجالات، مؤكدا أن كل العلماء والخبراء المصريين على أتم الاستعداد لنقل هذه الخبرات والتعاون على مشروعات مختلفة بشأنها مساعدة مصر على تحقيق التنمية المرجوة.

كما أوضح أطر التعاون والاستفادة التي يستطيع من خلالها توطيد العلاقات التجارية بين مصر والصين، وأكد على ضرورة التواصل المستمر من المجتمع المصري مع جميع مستويات المجتمع الصيني، بالإضافة لوضع خطة واستراتيجية لتحسين صورة مصر تجاه العالم وتشمل تحسين نوعية الاستثمار.

واشار الشحات لتعاونه مع الحكومة الصينية والحزب الشيوعي هناك من خلال تقديم استشارات للحزب في كيفية تحسين الصورة العامة الصين بالخارج من الناحية الإعلامية.

وأضاف أنه استطاع تحقيق نجاحات كبيرة في السوق الصينية من خلال شركته حتى أصبحت الشركة الأجنبية الوحيدة التي حصلت على موافقة من الحزب الشيوعي لتدريس مشروعها داخل الحزب في سابقة هي الأولى من نوعها، عن طريق عرض دراسة شاملة للشركة مع قيادات الصين السياسيين والاقتصاديين واخذي القرار الصيني.