وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بتعدي عاطل مقيم بقرية ريدة علي زوجته وباقي أفراد أسرته بالضرب المبرح بآلة حادة، ونتج عن ذلك مقتل أبنيه، وإصابة الأم وطفله الثالث اللذان تم نقلهما للمستشفي الجامعي .

وأفادت التحريات الأولية أن الأب يدعي خالد ف 32 سنه، مريض نفسي، أمسك بآلة حادة “بلطة”، وأعتدي بالضرب المبرح علي زوجته شيماء 29 سنه، ربة منزل، وأبنائه الثلاث وهم، أحمد 7 سنوات، وأدهم 6 سنوات، وعمرو 5 سنوات، ونتج عن ذلك وفاة الأبناء الثلاثة، وإصابة الزوجة.