السعودية-وكالات

وصل منتخب فراعنة ناشئى كرة اليد مواليد 2000 إلى السعودية استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التى تبدأ غدا / الجمعة وتستمر حتى يوم 17 نوفمبر الجارى.

ويواجه المنتخب غدا /الجمعة المغرب، ثم العراق يوم السبت، وتونس الأحد قبل أن يحصل على راحة يوم الاثنين، على أن يلتقى عمان الثلاثاء والسعودية الأربعاء.

وتضم قائمة لاعبى منتخب الفراعنة فى هذه البطولة كلا من: عبد الرحمن محمد حميد – عبد الله محمود مصطفى – أحمد فايز – عمرو محمود – حازم نصر – حسن وليد – عمر عصام – احمد هشام – سيف هانى – عمر أحمد – عمر توفيق – حسن عبد المنعم – محمد لاشين – معاذ محمود – يوسف علاء – ياسر سيف – ومهاب سليمان.