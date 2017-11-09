اخبار مصر - وفاء صلاح

أعلن عصام البديوي محافظ المنيا إنه يجري العمل حاليا على تجهيز 3 مواقع لتصبح مجمعات لمواقف سيارات الأجرة وذلك لخدمة أهالي المحافظة لمناطق شمال وجنوب وكذلك منطقة شرق النيل والمنيا الجديدة .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لبحث ومناقشة مشكلة التكدس المروري والزحام من خلال إنشاء مواقف السيارات للعمل على تخطيط وتجهيز عدد من المواقع التي تصلح كمواقف مجمعة لسيارات الأجرة بالمحافظة .

حضر الاجتماع اللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة وممثلي إدارات المرور والطرق والمواقف وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجلس مدينة المنيا .

وكشف المحافظ انه تم مخاطبة وزير قطاع الأعمال لدراسة إمكانية ” التفاوض” استبدال إحدى قطع الأراضي التابعة لها والتي تربط الطريق الدائري بالطريق الزراعي لإقامة مجمع مواقف لمحافظة المنيا يضم كافة وسائل النقل الخاصة بمدن المحافظة لنقل المواطنين إلى القطاع الشمالي والجنوبي ،موجهاً بتشكيل لجنة لمعاينة قطعة الأرض والوقوف على مدى ملائمتها لإقامة المجمع ومدى تناسب الموقع للمواطنين.

وأضاف المحافظ انه لحين اتخاذ إجراءات إنشاء مجمع المواقف تدرس المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية إمكانية نقل المواقف الخاصة بمراكز شمال المحافظة إلى أسفل كوبري الاخصاص الجديد تيسيراً على المواطنين القادمين والذاهبين إلى مراكز شمال المحافظة وتوفيرا للوقت والجهد، ودراسة إمكانية نقل موقف مدينة المنيا الجديدة الكائن بالشارع الجديد إلى مرسى اخناتون أسفل كوبري النيل بجوار نادي القضاة ، على أن يكون الموقف الحالي أسفل كوبري الملك فاروق خاص بسيارات جنوب المحافظة فقط وحال اتخاذ القرار سيتم تنفيذه بدءا من أجازة منتصف العام الدراسي