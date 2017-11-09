الزقازيق -أ ش أ

قرررت نيابة جنوب الشرقية إحالة خلية إرهابية تضم 6 من أعضاء جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات الزقازيق لحيازتهم مواد حارقة ومنشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والمطالبة بعودة المعزول للحكم.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت معلومات تفيد بأن محاسب بالكهرباء ومهندس مدنى وسائق وموظف بالمعاش وطالب بالثانوى العام وآخر بكلية اللغة العربية وجميعهم من قسم ثان العاشر من رمضان شكلوا فيما بينهم خلية ارهابية تهدف إلى اثارة العنف والشغب وتعطيل الحركة المرورية وتوزيع منشورات تحريضية.

فتم القبض على المتهمين وبحوزتهم زجاجات مولوتوف ومنشورات متعددة وخطة لتصعيد أعمال العنف والشغب من خلال المظاهرات ..وتم احالتهم للنيابة التى قررت احالتهم لمحكمة الجنايات.